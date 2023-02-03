Определение термина "Бизнес"

Бизнес

(англ, business — дело, предпринимательство) — инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая главными целями получение прибыли и развитие собственного дела. Б. в небольших масштабах на малых фирмах называют малым.