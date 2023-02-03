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Определение термина "Денежные средства"

Денежные средства -
1) средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках на территории страны и за рубежом, в легко реализуемых ценных бумагах, а также в платежных и денежных документах: 2) раздел V Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. №56, включает следующие счета: 50 «Касса»; 51 «Расчетный счет»; 52 «Валютный счет»; 55  «Специальные счета в банках»; 56 «Денежные документы»; 57 «Переводы в пути»; 58 «Краткосрочные финансовые вложения».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Денежные средства -
аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги государства, предприятий, населения и другие средства, легко обращаемые в деньги.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Денежные средства: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка