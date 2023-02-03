Определение термина "Денежные средства"

Денежные средства

1) средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках на территории страны и за рубежом, в легко реализуемых ценных бумагах, а также в платежных и денежных документах: 2) раздел V Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. №56, включает следующие счета: 50 «Касса»; 51 «Расчетный счет»; 52 «Валютный счет»; 55 «Специальные счета в банках»; 56 «Денежные документы»; 57 «Переводы в пути»; 58 «Краткосрочные финансовые вложения».