Определение термина "Абсентеизм"

Абсентеизм

(от лат. absentia — отсутствие собственника) — 1) форма землепользования, при которой земля отделена от собственника, получающего денежный доход в виде ренты, но не участвующего в обработке и производственном использовании земли; 2) отсутствие работника на работе, невыход на работу без уважительной причины; повод для увольнения; 3) уклонение от участия в выборах представительных органов власти.