Определение термина "Реквизиты документов"

Реквизиты документов

(лат. requisitum — необходимое) — совокупность обязательных сведений данных, предусмотренная действующими правилами или законом для документов, без которых они не могут служить основанием для совершения операций, отсутствие которых лишает документ юридической силы. К реквизитам бухгалтерского документа относятся: наименование, дата составления, название и адрес предприятия или организации, заполнявших документ, указание сторон, участвующих в хозяйственной операции, ее содержание и основание, денежные и натуральные измерители операции, подписи ответственных лиц. В зависимости от особенностей операций документы могут содержать и другие реквизиты. Важнейшими реквизитами расчетно-денежных и других банковских документов являются: характер и содержание операции, дата и сумма, наименование и номера счетов участников расчетов; название учреждений банков, где ведутся эти счета; подписи лиц, уполномоченных на подписание расчетно-денежных документов, оттиск печати. Для некоторых документов предусматриваются и другие реквизиты. Для векселей установлены следующие реквизиты: для переводного векселя — место и время выдачи; наименование плательщика (трассата); приказ трассату уплатить определенную сумму, срок платежа; место платежа; наименование лица, которому или по приказу которого должен быть произведен платеж; подпись векселедержателя. Простой вексель имеет в основном те же реквизиты, но поскольку по нему плательщиком является не трассат, а векселедержатель, последний сам принимает обязательство произвести платеж.