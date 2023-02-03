Определение термина "Абстракция"

Абстракция

(от лат. abstractio — отвлечение) — упрощение экономического анализа посредством выделения определенных свойств или исключения из него некоторых экономических и неэкономических факторов, которые в данном анализе не играют определяющей роли и могут быть опущены в целях получения более четкой картины, для выявления основных, определяющих взаимосвязей и зависимостей.