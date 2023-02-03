Определение термина "Адритура"

Адритура

1) пересылка товара прямо на место назначения; 2) в вексельных операциях: предъявление к взысканию просроченного или опротестованного векселя непосредственно лицу, выдавшему вексель или поручившемуся за него; пометка, применяемая банками и нотариусами для выделения принятых к учету и протесту векселей, которые должны быть предъявлены для взыскания непосредственно главному должнику либо его авалисту.