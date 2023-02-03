Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

"(от франц. affinage — очистка) — процесс отделения металлов (золота, платины, серебра) от примесей с целью получения конечного продукта высокой пробы, например извлечение драгметаллов с элементов вычислительной техники отечественного производства выполняется на специализированных аффинажных предприятиях. "

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

процесс отделения драгоценных металлов от примесей с целью получения конечного продукта высокой пробы. А. выполняется на специализированных аффинажных предприятиях.

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