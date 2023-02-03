Определение термина "Агент-банк"

Агент-банк

1) банк, уполномоченный членами международного кредитного синдиката как гарант интересов этого синдиката на весь срок кредита; 2) организация, которой поручен выпуск облигаций; 3) в торговой практике часто используются агенты, действующие на условиях комиссии с помощью каталогов и образцов и организующие хранение товаров; обеспечивающие запасными частями и средствами обслуживания; предоставляющие кредит, который способствует расширению связей принципала с потребителями, нуждающимися в кредите, и т.д.