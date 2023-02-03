Определение термина "Акцессия"

Акцессия

(лат. accessio — присоединение) — 1) увеличение объема или совокупной стоимости недвижимости; 2) неразделимое единство двух или более объектов собственности, в силу которого ни один из таких объектов не может перейти к новому собственнику отдельно, вне заданной общности; 3) присоединение к действующему договору.