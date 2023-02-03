Определение термина "Физическое лицо"

Физическое лицо

человек, участвующий в экономической деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта этой деятельности. К Ф.Л. относят граждан данного государства, иностранных граждан, лиц без гражданства, которые действуют в экономике в качестве самостоятельных субъектов, обладают правом лично проводить определенные хозяйственные операции, регулировать экономические отношения с другими лицами и организациями, вступать в отношения с юридическими лицами. Ф.Л. действует от собственного имени, не нуждается в создании и регистрации фирмы, предприятия, что необходимо юридическим лицам.