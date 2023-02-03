Определение термина "Аккредитивная форма расчетов"

Аккредитивная форма расчетов

форма безналичных расчетов, основанная на операциях по выставлению аккредитива в адрес конкретного получателя; применяется при иногородних расчетах. Оплата предъявленных поставщиком документов об отгрузке товаров или оказании услуг производится банком поставщика (в котором у него открыт расчетный счет) за счет средств плательщика, находящихся на его расчетном счете в другом банке. В отечественной практике применяется ограниченно. В международной практике распространена довольно широко и является выгодной для экспортера, так как наиболее полно обеспечивает своевременное получение экспортной выручки.