Определение термина "Аксессуары неотделимые"

Аксессуары неотделимые

предметы длительного пользования, физически связанные с объектом недвижимого имущества, ставшего предметом залоговой сделки. Список таких предметов должен быть составлен заранее для их исключения из состава изымаемого имущества в случае возможного судебного иска.