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Определение термина "Актуализация данных"

Актуализация данных -
регулярное внесение изменений в информационные фонды, базы данных с целью поддержания их в достоверном состоянии, пополнения и обновления.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Актуализация данных: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка