Определение термина "Валовой доход"

Валовой доход

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и продажи продукции, товаров, услуг. В.Д. определяется как разность между суммой денежной выручки от продажи товара и суммой материальных затрат на его производство. В.Д. равен сумме заработной платы и чистого дохода (прибыли).