Определение термина "Алкогольная декларация"

Алкогольная декларация

это отчётность, которую сдают в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) продавцы слабого алкоголя: пива, сидра, медовухи и других подобных напитков. Если предприниматель продаёт маркированный алкоголь, например, водку, вино или коньяк, алкогольную декларацию подавать не нужно.