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Определение термина "Амальгамация"

Амальгамация -
"(от лат. amalgama — сплав) — слияние обществ, корпораций, союзов и т. д. в единую компанию для централизации капитала. Как термин используется в практике США и Великобритании (по аналогии свойства растворения золота и серебра в ртути). Известны два метода слияния компаний: а) прямое присоединение или поглощение собственности мелких компаний одной крупной, структура присоединяемых компаний при этом меняется не полностью; б) образование новой компании с передачей ей активов других компаний, что связано с коренной ломкой структуры всех сливающихся компаний. Если речь идет о слиянии нескольких однородных по характеру производства предприятий, иногда используется термин фузия. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Амальгамация: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка