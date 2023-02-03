Определение термина "Амальгамация"

Амальгамация

"(от лат. amalgama — сплав) — слияние обществ, корпораций, союзов и т. д. в единую компанию для централизации капитала. Как термин используется в практике США и Великобритании (по аналогии свойства растворения золота и серебра в ртути). Известны два метода слияния компаний: а) прямое присоединение или поглощение собственности мелких компаний одной крупной, структура присоединяемых компаний при этом меняется не полностью; б) образование новой компании с передачей ей активов других компаний, что связано с коренной ломкой структуры всех сливающихся компаний. Если речь идет о слиянии нескольких однородных по характеру производства предприятий, иногда используется термин фузия. "