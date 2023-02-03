Определение термина "Анархизм"

Анархизм

"(от греч. anarchia — безначалие, безвластие) — теория о неограниченной свободе и равенстве людей. Отцом данной теории называют П. Ж. Прудона, хотя зарождение она получила у Ж.-Ж. Руссо. В России М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин выступали против всякого принуждения и дисциплины. Основными принципами данной теории явились положения о ликвидации классов, уравнивании в правах всех людей, отсутствии правительства, замене частной собственности на владение, означающей, что каждый будет располагать неким имуществом, которое нельзя передавать или уступать кому-либо. На практике анархизм не привел к осуществлению заложенных в его основу принципов, положений. "