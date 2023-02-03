Определение термина "Антимонопольное законодательство"

Антимонопольное законодательство

антитрестовское — законы и другие правительственные акты, способствующие развитию конкуренции, направленные на ограничение и запрещение монополий, препятствующие созданию монопольных структур и объединений, монополистических действий. Для организации антимонопольной деятельности создаются антимонопольные комитеты.