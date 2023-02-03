Определение термина "Апарсерия"

Апарсерия

"(исп. aparseria от лат. partiarius — участник) — вид издольной аренды, сохранившийся в Испании и странах Латинской Америки. Арендатор получает во временное пользование участок земли или скот, за что обязан платить собственнику часть (обычно половину) урожая или продуктов животноводства. "