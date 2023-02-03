Определение термина "Апорты"

Апорты

"имущество, поступающее акционерному обществу в уплату за акции предприятия, приравненное к определенной сумме денежного взноса; подобные взносы принимаются, как правило, от учредителей предприятия; оценка вносимого имущества зачастую бывает завышенной, что позволяет получить большее число акций; в этом случае суммарная стоимость акций не отражает реальную стоимость имущества, переданного за них в уплату. "