Определение термина "Арбитражный суд"

Арбитражный суд

постоянно действующий официальный государственный орган, разбирающий хозяйственные споры между организациями, предприятиями, фирмами и выносящий по ним решения. Арбитражный суд рассматривает в основном споры по поводу договорных отношений и соблюдения вытекающих из договора обязательств. Объектом рассмотрения арбитражных судов являются также внешнеторговые и другие международные экономические связи. Решения арбитражного суда окончательные и не подлежат обжалованию.