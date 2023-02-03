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Определение термина "Аудит"

Аудит -
предпринимательская деятельность по осуществлению независимых вневедомственных проверок (ревизий), проводимых квалифицированными специалистами (аудиторами), бухгалтерской и финансовой отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а также по оказанию иных аудиторских услуг (постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление деклараций о доходах, финансовой отчетности, консультирование по вопросам финансового, налогового и других видов законодательства и пр.). Существуют специализированные аудиторские фирмы. А. проводится по запросу клиента на основании договора или по настоянию смежников, контрагентов, государственных органов власти. Главная цель А. - выявление финансового положения, состояния фирмы и выработка рекомендаций по их улучшению. Аудиторская проверка может быть обязательной (по поручению органа дознания или следователя при наличии санкции прокурора, суда или арбитражного суда) или инициативной. Уклонение от проведения обязательной аудиторской проверки либо препятствование ее проведению влечет за собой взыскание на основании решения суда или арбитражного суда по искам, предъявляемым прокурором, органами федерального казначейства, органами Государственной налоговой службы и налоговой полиции: штрафа с экономического субъекта в сумме от 100-до 500-кратного размера установленной законом минимальной оплаты труда; штрафа с руководителя экономического субъекта в сумме от 50-до 100- кратного размера установленной законом минимальной оплаты труда.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Аудит -
"финансовый анализ, бухгалтерский контроль, ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, фирм, акционерных обществ, проводимые квалифицированными специалистами, как правило, независимых служб (аудиторскими службами, аудиторами). Аудит проводится по запросу клиента на основании договора или по настоянию смежников, контрагентов, государственных органов власти. В ходе аудита анализируется в основном бухгалтерская отчетность. Главная цель аудита — выявление финансового положения, состояния фирмы и выработка рекомендаций по их улучшению. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Аудит: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка