Определение термина "Аукционный торг"

Аукционный торг





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публичный торг, который проводится по аукционным правилам. Товары сортируются по одинаковым признакам в лоты, схожие по признакам лоты группируются в более крупные партии - стринги. Все данные о товарах приводятся в аукционном каталоге, в котором лоты и стринги записаны под своими номерами, которые и объявляет аукционист, ведущий торг.