Определение термина "Аваль"

Аваль

(франц. aval — одобрение) — поручительство, гарантия, согласно которой авалист (поручившееся лицо) принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем. Например, лицо А взяло деньги в долг у лица B и выдало ему вексель (расписку). Если третье лицо (скажем, лицо С) дает поручительство лицу В, гарантирует ему возврат ссуды со стороны лица А, то такое поручительство и есть аваль. Поручительство должно быть засвидетельствовано подписью авалиста на лицевой или оборотной стороне векселя или на специальном гарантийном листе, прикрепляемом к векселю (аллонже). Аваль призван увеличивать надежность векселя. В роли авалиста может выступать банк.