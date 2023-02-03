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Определение термина "Авансированный капитал"

Авансированный капитал -
капитал в виде денежных средств или имущественных ценностей, вложенный, инвестированный в дело предварительно, до того как бизнес стал приносить доход. Такой капитал обычно предоставляется под определенный проект в целях денежного обеспечения его последующего осуществления, под выполнение заранее поставленных задач, вкладов, создание нового предприятия, фирмы, организацию нового дела.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Авансированный капитал -
денежный капитал, предназначенный для приобретения средств производства, организации дела, осуществления бизнес-проектов, обещающих принести в будущем прибыль. Иными словами, А.К. является вложенным в капитал авансом. Такой капитал обычно предоставляется под определенный проект в целях его последующего осуществления (создание нового предприятия, фирмы, организацию нового дела).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Авансированный капитал: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка