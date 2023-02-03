Определение термина "Авансированный капитал"

Авансированный капитал

капитал в виде денежных средств или имущественных ценностей, вложенный, инвестированный в дело предварительно, до того как бизнес стал приносить доход. Такой капитал обычно предоставляется под определенный проект в целях денежного обеспечения его последующего осуществления, под выполнение заранее поставленных задач, вкладов, создание нового предприятия, фирмы, организацию нового дела.