Определение термина "Ависта"

Ависта

(от итал. a vista — по предъявлении) — 1) ценная бумага на предъявителя, выданная без указания срока платежа, которая может быть предъявлена к оплате в любое время; 2) надпись на векселе или другой ценной бумаге, удостоверяющая возможность оплаты в любое время по предъявлении или по истечении определенного срока с момента предъявления.