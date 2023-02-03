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Определение термина "Автоматические стабилизаторы"

Автоматические стабилизаторы -
встроенные, заранее предусмотренные органами управления государством экономические механизмы, автоматически ослабляющие воздействие колебаний спроса, экономической активности на макроэкономические параметры. Типичными встроенными стабилизаторами являются прогрессивные налоговые ставки, государственные льготы.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Автоматические стабилизаторы: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка