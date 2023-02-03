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Определение термина "Авторское право"

Авторское право -
особые законодательно определенные права авторов произведений науки, литературы, искусства на распоряжение и использование созданных ими творений. Согласно А.П. только автор вправе определять, кто и каким образом должен получать возможность использовать его произведение. А.П. наследуется. В установленных законом случаях А.П. переходит к государству.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Авторское право -
"комплекс правовых норм, направленных на защиту результатов творческих произведений от копирования, исполнения или распространения без разрешения; особые законодательно определенные права авторов произведений науки, литературы, искусства на распоряжение и использование созданных ими творений. Согласно авторскому праву только автор может определять, кто и каким образом должен получать возможность использовать его произведение. Владелец авторского права (англ. copyrighter) обладает эксклюзивными правами на воспроизведение защищенных работ, на результаты, вытекающие от использования своих произведений с незначительными изменениями, на продажу защищенных авторским правом работ или передачу их в аренду, на публичное исполнение защищенных авторским правом работ с целью получения выгоды, а также на публичное обозрение защищенных авторским правом работ. Установленный законом срок возникновения авторского права не может вступить в силу в случае, если на публично распространяемых копиях отсутствует специальная надпись ""Copyright"", сокращенное ""Copr"" или символ ©, вслед за которым указывается имя владельца и год первой публикации. Авторское право наследуется. В установленных законом случаях авторское право переходит к государству."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Авторское право: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка