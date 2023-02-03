Определение термина "Авторское право"

Авторское право

"комплекс правовых норм, направленных на защиту результатов творческих произведений от копирования, исполнения или распространения без разрешения; особые законодательно определенные права авторов произведений науки, литературы, искусства на распоряжение и использование созданных ими творений. Согласно авторскому праву только автор может определять, кто и каким образом должен получать возможность использовать его произведение. Владелец авторского права (англ. copyrighter) обладает эксклюзивными правами на воспроизведение защищенных работ, на результаты, вытекающие от использования своих произведений с незначительными изменениями, на продажу защищенных авторским правом работ или передачу их в аренду, на публичное исполнение защищенных авторским правом работ с целью получения выгоды, а также на публичное обозрение защищенных авторским правом работ. Установленный законом срок возникновения авторского права не может вступить в силу в случае, если на публично распространяемых копиях отсутствует специальная надпись ""Copyright"", сокращенное ""Copr"" или символ ©, вслед за которым указывается имя владельца и год первой публикации. Авторское право наследуется. В установленных законом случаях авторское право переходит к государству."