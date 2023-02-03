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Определение термина "Авторское свидетельство"

Авторское свидетельство -
документ, удостоверяющий авторское право на изобретение. Если автор сохраняет за собой исключительное право на использование изобретения, то ему выдается патент на изобретение.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Авторское свидетельство -
документ, удостоверяющий авторское право на изобретение. Если автор изобретения сохраняет за собой исключительное право на его использование, то ему выдается патент на изобретение.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Авторское свидетельство: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка