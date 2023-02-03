Определение термина "Байндер"

Байндер

"(англ. binder) — 1) документ о получении причитающихся денег или депозита, выплаченных в качестве обеспечения права покупки недвижимости на условиях, заранее оговоренных покупателем и продавцом; 2) письменная справка об основных условиях страхового контракта, предоставляющих временную страховку в течение проведения исследования степени риска страховыми компаниями, до получения постоянного страхового полиса; в США — аналог перестраховочного слипа. "