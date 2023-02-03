Баланс банка

бухгалтерский баланс, отражающий состояние привлеченных и .собственных средств, их источники, размещение в кредитные и другие операции. По данным баланса осуществляется контроль над формированием и использованием банковских ресурсов, состоянием кредитных, расчетных, кассовых и др. банковских операций, правильностью отражения их в бухгалтерском учете.