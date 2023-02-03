Определение термина "Баланс"

Баланс

"(франц. balance — весы) — 1) количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование одного и того же количества денег, товара. Например, при равенстве экспорта и импорта товаров и сохранении его запасов наблюдается баланс его производства и потребления в течение определенного периода времени. Балансы отражают давно известный закон сохранения — ""где сколько убудет — столько и прибудет"". Балансы составляются в натуральной форме (в физическом измерении) и в денежной форме (в стоимостном измерении). Самые разнообразные балансы используются в целях анализа, учета, планирования хозяйства всей страны (бюджетный баланс, платежный баланс, межотраслевой баланс), хозяйства, фирмы (бухгалтерский баланс, баланс основных средств, финансовый баланс), домашнего хозяйства (баланс доходов и расходов семьи, потребительский бюджет). Баланс называют дефицитным, если поступления отстают от платежей; 2) документ, в котором представлен балансовый отчет фирмы."