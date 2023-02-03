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Определение термина "Баланс"

Баланс -
(фр. balance — весы) 1) форма отражения равновесия взаимосвязанных величин, находящихся в постоянном изменении. Б. составляется на определенную дату в виде таблицы, поделенной на две части. На макроэкономическом уровне составляются Б. в натуральном (энергобалансы, балансы топлива) и денежном (платежный Б.) выражениях, на микроэкономическом уровне — Б. предприятий, банков и пр.; 2) соотношение между потенциальными возможностями и их использованием.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Баланс -
"(франц. balance — весы) — 1) количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование одного и того же количества денег, товара. Например, при равенстве экспорта и импорта товаров и сохранении его запасов наблюдается баланс его производства и потребления в течение определенного периода времени. Балансы отражают давно известный закон сохранения — ""где сколько убудет — столько и прибудет"". Балансы составляются в натуральной форме (в физическом измерении) и в денежной форме (в стоимостном измерении). Самые разнообразные балансы используются в целях анализа, учета, планирования хозяйства всей страны (бюджетный баланс, платежный баланс, межотраслевой баланс), хозяйства, фирмы (бухгалтерский баланс, баланс основных средств, финансовый баланс), домашнего хозяйства (баланс доходов и расходов семьи, потребительский бюджет). Баланс называют дефицитным, если поступления отстают от платежей; 2) документ, в котором представлен балансовый отчет фирмы."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Баланс: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка