Определение термина "Банкноты"

Банкноты

(англ, bank-note) — банковские билеты, представляющие разновидность кредитных денег, выпускаемых в обращение центральными банками. Б. связаны с функцией денег в качестве средства платежа. Вначале Б. выпускались отдельными банками и представляли собой вексель на банкира, затем их эмиссия стала регламентироваться государством и осуществляться центральными банками. В настоящее время в обращении находятся неразменные Б., которые по своим характеристикам во многом сблизились с государственными бумажными деньгами, подчиняются закономерностям их функционирования, подвержены инфляционному обесценению. Эмиссия Б. осуществляется в порядке банковского кредитования хозяйственного развития государства (под государственные ценные бумаги) и под прирост золотовалютных резервов.