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Определение термина "Банкноты"

Банкноты -
(англ, bank-note) — банковские билеты, представляющие разновидность кредитных денег, выпускаемых в обращение центральными банками. Б. связаны с функцией денег в качестве средства платежа. Вначале Б. выпускались отдельными банками и представляли собой вексель на банкира, затем их эмиссия стала регламентироваться государством и осуществляться центральными банками. В настоящее время в обращении находятся неразменные Б., которые по своим характеристикам во многом сблизились с государственными бумажными деньгами, подчиняются закономерностям их функционирования, подвержены инфляционному обесценению. Эмиссия Б. осуществляется в порядке банковского кредитования хозяйственного развития государства (под государственные ценные бумаги) и под прирост золотовалютных резервов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Банкноты -
(англ. bank-note) — банковские билеты, денежные знаки разного достоинства, выпускаемые в обращение в стране центральным банком.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Банкноты: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка