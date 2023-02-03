Определение термина "Банковская гарантия"

Банковская гарантия

выдаваемое банком-гарантом поручительство за выполнение клиентом либо другим лицом денежных или иных обязательств. В случае невыполнения этих обязательств банк, выдавший гарантию, несет ответственность по долгам заемщика в пределах, оговоренных в гарантии. Б.Г. выдается под соответствующее обеспечение.