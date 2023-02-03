Определение термина "Банковский акцепт"

Банковский акцепт

согласие банка на оплату платежных документов и определенная форма гарантии их оплаты. Оформляется в виде соответствующей надписи на документах банка-акцептанта. Должник обычно переводит сумму долга при наступлении срока оплаты в банк, который и проводит платеж. В случае неплатежеспособности должника оплата осуществляется за счет банка-акцептанта. Б.А. широко используется во внешнеторговых операциях, например, при расчетах по документарным аккредитивам. Акцептованный банком вексель может быть учтен в другом банке и затем переучтен в центральном банке. Акцептованные надежными банками векселя учитываются в банках по более низкой стоимости.