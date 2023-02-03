Определение термина "Барометры экономические"

Барометры экономические

показатели, предсказывающие изменение конъюнктуры, динамики спроса и предложения, цен, валютных курсов, доходов и расходов, объемов производства и потребления, других экономических параметров. Впервые были построены У. Пирсоном в 1916 г. в США.