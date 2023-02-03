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Определение термина "Базисные показатели"

Базисные показатели -
показатели, экономические величины, принятые в качестве основы, базы сравнения, сопоставления с другими показателями. Б.П. необходимы при анализе, экономических исследованиях, определении относительных значений экономических величин. Например, при изучении состояния экономики в данном году в качестве базисных можно принять значения аналогичных показателей в прошлом году или в других странах, а также среднемировые показатели. Год, принятый за основу при сравнении показателей разных лет, называют базисным годом. При определении качества товаров посредством их сравнения показателями базисного качества могут быть приняты показатели стандартов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Базисные показатели: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка