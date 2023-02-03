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Определение термина "Беспошлинный ввоз"

Беспошлинный ввоз -
ввоз на территорию государства товаров, ценностей или иных предметов, безусловно освобождаемых от уплаты таможенной пошлины, налогов и сборов; это предметы личного пользования, почтовые отправления, некоторые товары; освобождение последних способствует ввозу товаров, не производимых в данной стране, созданию смешанных и совместных предприятий, развитию гуманитарного обмена. Также Б.В. — элемент дипломатических льгот по отношению ко всему ввозимому дипломатическими представительствами.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Беспошлинный ввоз -
ввоз в страну товаров без обложения их таможенными пошлинами для поощрения импорта товаров, производимых в недостаточном количестве внутри страны. Представляет также элемент дипломатических льгот по отношению ко всему ввозимому дипломатическими представительствами.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Беспошлинный ввоз: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка