Определение термина "Беспошлинный ввоз"

Беспошлинный ввоз

ввоз на территорию государства товаров, ценностей или иных предметов, безусловно освобождаемых от уплаты таможенной пошлины, налогов и сборов; это предметы личного пользования, почтовые отправления, некоторые товары; освобождение последних способствует ввозу товаров, не производимых в данной стране, созданию смешанных и совместных предприятий, развитию гуманитарного обмена. Также Б.В. — элемент дипломатических льгот по отношению ко всему ввозимому дипломатическими представительствами.