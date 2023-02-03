Безакцептные платежи

платежи организаций, предприятий, граждан, осуществляемые на основе платежных требований в бесспорном порядке, не требующие согласия плательщика на их оплату. К ним относятся квартирная плата, плата за газ, воду, тепло, электроэнергию, за пользование телефоном, за осуществленную перевозку грузов, возврат незаконно взысканных сумм и ряд других платежей.