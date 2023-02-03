Определение термина "Безопасность бюджетно-налоговая"

Безопасность бюджетно-налоговая

обеспечение устойчивого, сбалансированного состояния государственного, регионального и местных бюджетов, соответствия их доходной и расходной частей; способность бюджета обеспечивать денежными ресурсами нужды государства и населения, опираясь на достаточные налоговые и неналоговые поступления в бюджеты разных уровней; собираемость предусмотренных законами налогов и сборов, ограниченность налоговой нагрузки разумными пределами, неугнетающий характер налогового бремени.