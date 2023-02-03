Определение термина "Безопасность информационная"

Безопасность информационная

1) комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих целостность данных и конфиденциальность информации в сочетании с ее доступностью для всех авторизованных пользователей; 2) показатель, отражающий статус защищенности информационной системы. Отдельные сферы деятельности (системы государственного управления, банки, информационные сети и т. п.) требуют специальных мер обеспечения информационной безопасности и предъявляют особые требования к надежности функционирования в соответствии с характером и важностью решаемых задач. Достигается за счет реализации комплекса мероприятий и средств защиты, основанных на внутрифирменной политике безопасности и анализе рисков, допустимых для данной компании в конкретный период времени.