Определение термина "Билатеризм"

Билатеризм

организация международной торговли на основе прямых соглашений, заключенных непосредственно между двумя государствами. В настоящее время двусторонние соглашения играют ограниченную роль в сфере торговли и валютно-финансовых отношений, не считая отношений с развивающимися странами. Помощь развивающимся странам осуществляется при помощи двусторонних соглашений. В целом же для внешнеторговой политики развитых стран характерен мультилатеризм многосторонние соглашения.