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Определение термина "Биржа"

Биржа -
особая форма оптовой (в т.ч. международной) торговли массовыми товарами, имеющими устойчивые и четкие качественные параметры (товарная Б.), или систематических операций по купле-продаже ценных бумаг, золота, валюты (фондовая, валютная Б.), способствующая трудоустройству безработных и лиц, желающих сменить место работы — Б. труда. Б. это — регулярно функционирующий, организационно определенный оптовый рынок однородных товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи крупных партий товара. Б., играя роль посредника в торговых операциях, способствует установлению контактов между продавцами и покупателями товара и формированию оптовых рыночных цен посредством биржевых торгов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Биржа -
(от нем. Bürse, лат. bursa — кошелек) — регулярно функционирующий, организационно определенный оптовый рынок однородных товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи крупных партий товара. Биржа, играя роль посредника в торговых операциях, способствует установлению контактов между продавцами и покупателями товара и формированию оптовых рыночных цен посредством биржевых торгов. В зависимости от вида представленных на бирже товаров различают: товарные биржи, торгующие материальными ценностями; фондовые биржи, торгующие ценными бумагами; валютные биржи, торгующие валютой; универсальные биржи, торгующие разнообразными товарами; биржи труда, способствующие трудоустройству безработных и лиц, желающих сменить место работы.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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