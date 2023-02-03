Биржа

особая форма оптовой (в т.ч. международной) торговли массовыми товарами, имеющими устойчивые и четкие качественные параметры (товарная Б.), или систематических операций по купле-продаже ценных бумаг, золота, валюты (фондовая, валютная Б.), способствующая трудоустройству безработных и лиц, желающих сменить место работы — Б. труда. Б. это — регулярно функционирующий, организационно определенный оптовый рынок однородных товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи крупных партий товара. Б., играя роль посредника в торговых операциях, способствует установлению контактов между продавцами и покупателями товара и формированию оптовых рыночных цен посредством биржевых торгов.