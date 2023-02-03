Определение термина "Биржевая сделка"

Биржевая сделка

соглашение о купле-продаже, взаимной передаче прав и обязанностей между участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе торгов. Виды биржевых сделок: бессрочная, с немедленной передачей приобретенных ценностей; срочная, с передачей ценностей через определенный срок; сделка с премией, спекулятивная сделка, заключаемая в расчете на разность цен.