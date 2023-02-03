Определение термина "Биржевое собрание"

Биржевое собрание

собрание членов биржи, на котором выявляются спрос и предложение ценных бумаг или товаров и заключаются сделки между участниками собрания непосредственно или через брокеров. Проводится по рабочим дням в определенные часы в соответствии с решением биржевого комитета,