Определение термина "Бизнес-модель"
В классической бизнес-модели учитывают:
- портрет целевой аудитории — потенциальных клиентов;
- преимущества и уникальность компании и товара;
- пути продаж товара;
- дополнительные источники доходов;
- основные ресурсы, партнёры и процессы;
- статьи расходов;
- линия привлечения и удержания клиентов.
Бизнес-модель часто используют для привлечения инвесторов: на бизнес-модели предприниматели показывают схему заработка и ожидаемую прибыль.
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