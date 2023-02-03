Определение термина "Бизнес-модель"

Бизнес-модель

анализ и подробное описание того, как будет работать и зарабатывать компания. Бизнес-модель наглядно показывает весь процесс-продаж, ожидаемые доходы и расходы, прибыль.

В классической бизнес-модели учитывают:

- портрет целевой аудитории — потенциальных клиентов;

- преимущества и уникальность компании и товара;

- пути продаж товара;

- дополнительные источники доходов;

- основные ресурсы, партнёры и процессы;

- статьи расходов;

- линия привлечения и удержания клиентов.

Бизнес-модель часто используют для привлечения инвесторов: на бизнес-модели предприниматели показывают схему заработка и ожидаемую прибыль.