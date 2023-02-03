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Определение термина "Бюджет"

Бюджет -
(от англ. budget — сумка) — имеющая официальную силу, признанная или принятая роспись, таблица, ведомость доходов и расходов экономического субъекта за определенный период времени, обычно за год. Чаще всего бюджет составляется для учета количества располагаемых и расходуемых денежных средств и их взаимного соответствия, но существуют и бюджеты времени, в которых сопоставляется располагаемое время и расходуемое. Бюджет является основным инструментом проверки сбалансированности, соответствия прихода и расхода экономических ресурсов. В зависимости от экономического субъекта, применительно к денежным средствам которого составляется бюджет, различают государственный, региональный, местный (муниципальный), семейный (потребительский) бюджеты. Правомерно говорить и о бюджете предприятия, фирмы, составленном в форме плана доходов и расходов.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Бюджет -
(англ, budget — сумка) имеющая официальную силу, признанная или принятая роспись, таблица, ведомость доходов и расходов экономического субъекта за определенный период времени, обычно за год. Чаще всего Б. составляется для учета количества располагаемых и расходуемых денежных средств и их взаимного соответствия, но сущестзуют и Б. времени, в которых сопоставляется располагаемое время и расходуемое. Б. является основным инструментом проверки сбалансированности соответствия прихода и расхода экономических ресурсов. В зависимости от экономического субъекта, применительно к денежным средствам которого составляется Б., различают государственный, региональный, местный (муниципальный), семейный (потребительский) Б. Правомерно говорить и о Б. предприятия, фирмы, составленном в форме баланса доходов и расходов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Бюджет: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка