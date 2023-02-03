Определение термина "Счета лоро"

Счета лоро

1) счета, которые открываются банком своим банкам—корреспондентам и на которые вносятся все суммы, получаемые или выдаваемые по их поручению. При установлении корреспондентских отношений предусматривается, в какой валюте будет вестись счет, должны ли платежи производиться в пределах числящихся на счете сумм или возможен овердрафт. По счетам Лоро, как правило, начисляются проценты и комиссионное вознаграждение за выполнение поручений; 2) в банковской практике термин лоро употребляется в отношении корреспондентского счета третьего банка, открытого у банка—корреспондента данного кредитного учреждения.