Определение термина "Бюджетная классификация"

Бюджетная классификация

систематизированная группировка доходов и расходов бюджета по однородным признакам, определяемая природой государственного бюджета. Виды бюджетной классификации: министериальная (по министерствам, ведомствам), предметная или отраслевая, экономическая — по хозяйственным признакам или элементам производства, смешанная (сочетание ведомственной и отраслевой), целевая (по экономическим и социальным программам, на оборону, транспорт, науку и т. п.).