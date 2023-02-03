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Определение термина "Бюджетное финансирование"

Бюджетное финансирование -
предоставленное в безвозвратном порядке денежное обеспечение, выделение (ассигнование) денежных средств из государственного (местного) бюджета на расходы, связанные с осуществлением государственных заказов, выполнением государственных программ, содержанием государственных организаций. Бюджетное финансирование осуществляется в форме выделения денежных средств (бюджетных ассигнований) по определенному назначению для достижения общегосударственных целей или для покрытия расходов отраслей, предприятий, организаций, находящихся на полном либо частичном государственном денежном обеспечении. Например, за счет средств государственного и местного бюджетов осуществляется содержание государственного аппарата, органов управления, армии, милиции, полиции, суда, частично организаций, учреждений науки, культуры, образования, здравоохранения, обороны.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Бюджетное финансирование -
выделение из государственного бюджета средств для предприятий и организаций на определенные цели — капитальное строительство, подготовку кадров, содержание детских учреждений, НИОКР и т.д. Средства целевого назначения, полученные в качестве источников финансирования тех или иных мероприятий, отражаются по кредиту счета 96 «Целевые финансирование и поступления». В зависимости от того, за счет каких средств образованы указанные источники целевого
финансирования, записи производятся в корреспонденции со счетами учета денежных средств или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В дебет счета 96 «Целевые финансирование и поступления» с кредита соответствующих счетов списываются суммы, израсходованные на те или иные мероприятия.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Бюджетное финансирование: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка