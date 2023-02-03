Определение термина "Бюджетное финансирование"

Бюджетное финансирование

выделение из государственного бюджета средств для предприятий и организаций на определенные цели — капитальное строительство, подготовку кадров, содержание детских учреждений, НИОКР и т.д. Средства целевого назначения, полученные в качестве источников финансирования тех или иных мероприятий, отражаются по кредиту счета 96 «Целевые финансирование и поступления». В зависимости от того, за счет каких средств образованы указанные источники целевого

финансирования, записи производятся в корреспонденции со счетами учета денежных средств или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В дебет счета 96 «Целевые финансирование и поступления» с кредита соответствующих счетов списываются суммы, израсходованные на те или иные мероприятия.